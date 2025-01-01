Андрей Жилин

В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника

В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было

Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше