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Александр Иванов
Александр Иванов
О персоне
Фильмография
Александр Иванов
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Дата рождения
3 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александра Иванова
Родился 3 марта 1961 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Иванова
Ослепительный Барри и червяки диско
семейный, анимация
2008, Германия / Дания
7.0
Дедушка и внучек
анимация
2001, Россия
6.0
Спортландия
детский
1958, СССР
7.0
Чудесница
анимация
1957, СССР
5.0
Трубка и медведь
анимация, короткометражный
1955, СССР
6.0
В лесной чаще
анимация
1954, СССР
7.0
Крашеный лис
анимация, короткометражный
1953, СССР
6.0
Зай и Чик
анимация, короткометражный
1952, СССР
6.0
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