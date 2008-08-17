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Фильмография
Андрей Рудыка
Киноафиша
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Андрей Рудыка
Андрей Рудыка
Дата рождения
17 августа 2008
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
7.0
Группа крови
(2025)
Билеты
Фильмография Андрей Рудыка
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Группа крови
Gruppa krovi
военный, драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
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