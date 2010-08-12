Оповещения от Киноафиши
Марк Александров Mark Aleksandrov
Киноафиша Персоны Марк Александров

Марк Александров

Mark Aleksandrov

Дата рождения
12 августа 2010
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Группа крови 7.3
Группа крови (2025)

Фильмография Марк Александров

Жанр
Год
Группа крови 7.3
Группа крови Gruppa krovi
военный, драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
