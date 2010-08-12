Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Александров
Mark Aleksandrov
Киноафиша
Персоны
Марк Александров
Марк Александров
Mark Aleksandrov
Дата рождения
12 августа 2010
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Группа крови
(2025)
Фильмография Марк Александров
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Группа крови
Gruppa krovi
военный, драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667