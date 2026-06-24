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Супергёрл - Отрывок
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Супергёрл. Отрывок

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Дата публикации: 8 июня 2026
Супергёрл – Во время празднования своего 21-го дня рождения Кара Зор-Эл отправляется в путешествие по галактике вместе со своим псом Крипто. В ходе этого путешествия она знакомится с юной Рути Мэри Нолл и пускается в «кровавый путь мести».
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Андрей Воронин 24 июня 2026, 17:48
Оценка
Фильм хороший классный классный всем рекомендую с ходить в кино не пожалейте
24 июня 2026, 17:48 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 16:32
в ответ на сообщение Андрей Воронин от 24 июня 2026, 17:48
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
30 июня 2026, 16:32 Ответить
Comon 8 июля 2026, 02:34
Оценка
DC-вселенная в основном снимает очень приличные фильмы, провалы бывают редко, и этот фильм - не исключение. Зачетная супергерл, интересный многоуровневый сюжет, денег вбухали в спецэффекты очень прилично, поэтому маст си.
8 июля 2026, 02:34 Ответить
Леха 13 июля 2026, 20:06
в ответ на сообщение Comon от 8 июля 2026, 02:34
Кхе, Чудо Женщина 1984, Лига Справедливости, Флэш, Отряд Самоубийц, Шазам 2 это не приличные фильмы. Так что есть обоснованные опасения насчёт качества данного кинопродукта.
13 июля 2026, 20:06 Ответить
adinay0707 17 июля 2026, 12:43
Оценка
Фильм классный 👍 10/10 \
Местами грустно , местами смешно, давно такого удовольствия не получала от фильма !!!
17 июля 2026, 12:43 Ответить
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