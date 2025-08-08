Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года

Корпорация Warner Bros. Discovery в очередном письме своим акционерам сообщила, что режиссер Мэтт Ривз приступит к съемкам долгожданного сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном весной 2026 года, тогда в прокат фильм выйдет в октябре 2027 года.

В письме Warner Bros. Discovery также отмечается успех нового «Супермена», который положил начало новой киновселенной DC. Супергеройский блокбастер собрал в мировом прокате без малого $550 млн. Боссы корпорации довольны, так что производство следующих проектов в рамках этой франшизы продолжится согласно намеченному плану. В ближайшие годы выйдут фильмы «Супергерл» (2026), «Глиноликий» (2026), «Чудо-женщина», сериал «Фонари» (2026), а также уже упомянутый «Бэтмен 2», хотя фильмы Ривза о Темном рыцаре принадлежат к другой вселенной.

Напомним, что оригинальный «Бэтмен» Ривза вышел в марте 2022 года, собрав $772 млн. Вторая часть была анонсирована почти сразу, но работа над сценарием сиквела затянулась, что повлекло за собой несколько переносов. В конце июня стало известно, что Ривз наконец завершил текстовую основу фильма. В этой связи Джеймс Ганн, снявший «Супермена» и являющийся главным архитектором новой киновселенной DC, заявил, что при необходимости Ривз получит столько времени, сколько ему потребуется. Напомним, что планирует снять собственную трилогию о Бэтмене.