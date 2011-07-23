Эми Уайнхаус (1983-2011) была британской певицей, автором песен и музыкантом. Она стала известной своим уникальным голосом, сочетающим элементы соула, джаза, ритм-н-блюза и рока.

Уайнхаус начала проявлять интерес к музыке еще в раннем детстве и начала записывать свои песни в подростковом возрасте. Ее музыкальный талант и сильный голос привлекли внимание многих продюсеров, и она была подписана на звукозаписывающую компанию Island Records.

В 2003 году Уайнхаус выпустила свой дебютный альбом "Frank", который получил положительные отзывы от критиков и коммерческий успех. Однако ее настоящая слава пришла с выпуском второго альбома "Back to Black" в 2006 году. Альбом стал международным хитом, получив широкое признание за его волнующие тексты и эмоциональную подачу. Самым известным синглом с альбома стала песня "Rehab", которая принесла Уайнхаус Грэмми в номинации "Песня года" и "Запись года".

Трагически, Эми Уайнхаус ушла из жизни 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Ее смерть была связана с передозировкой алкоголем. Тем не менее, наследие Эми Уайнхаус в музыкальном мире продолжает жить. Ее характерный голос и сильные тексты восхищают множество людей, и ее альбомы продолжают быть любимыми и оцениваемыми как во время ее жизни, так и после нее. Эми Уайнхаус остается одной из самых влиятельных и талантливых певиц своего поколения.