Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус Amy Winehouse
Киноафиша Персоны Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус

Amy Winehouse

Дата рождения
14 сентября 1983
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
23 июля 2011
Карьера
Композитор
Место рождения
Саутгейт, Лондон, Великобритания
Рост
160 см

Биография Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус (1983-2011) была британской певицей, автором песен и музыкантом. Она стала известной своим уникальным голосом, сочетающим элементы соула, джаза, ритм-н-блюза и рока.

Уайнхаус начала проявлять интерес к музыке еще в раннем детстве и начала записывать свои песни в подростковом возрасте. Ее музыкальный талант и сильный голос привлекли внимание многих продюсеров, и она была подписана на звукозаписывающую компанию Island Records.

В 2003 году Уайнхаус выпустила свой дебютный альбом "Frank", который получил положительные отзывы от критиков и коммерческий успех. Однако ее настоящая слава пришла с выпуском второго альбома "Back to Black" в 2006 году. Альбом стал международным хитом, получив широкое признание за его волнующие тексты и эмоциональную подачу. Самым известным синглом с альбома стала песня "Rehab", которая принесла Уайнхаус Грэмми в номинации "Песня года" и "Запись года".

Трагически, Эми Уайнхаус ушла из жизни 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Ее смерть была связана с передозировкой алкоголем. Тем не менее, наследие Эми Уайнхаус в музыкальном мире продолжает жить. Ее характерный голос и сильные тексты восхищают множество людей, и ее альбомы продолжают быть любимыми и оцениваемыми как во время ее жизни, так и после нее. Эми Уайнхаус остается одной из самых влиятельных и талантливых певиц своего поколения.

Популярные фильмы

Эми 7.9
Эми (2015)
7.2
Amy Winehouse: Live at Shepherds Bush Empire (2007)
Смертельная зависимость: Эми Уайнхаус 6.6
Смертельная зависимость: Эми Уайнхаус (2023)

Фильмография Эми Уайнхаус

Смертельная зависимость: Эми Уайнхаус 6.6
Смертельная зависимость: Эми Уайнхаус Fatal Addiction: Amy Winehouse
биография, документальный 2023, Великобритания
Эми 7.9
Эми Amy
документальный, мюзикл 2015, Великобритания
Смотреть трейлер
7.3
Amy Winehouse: Live at Shepherds Bush Empire Amy Winehouse: Live in London
документальный, мюзикл 2007, Великобритания
Показать еще
Новости о Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black
Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black
Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус
Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше