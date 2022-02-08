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Джоди Тёрнер-Смит
Джоди Тёрнер-Смит
Jodie Turner-Smith
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Джоди Тёрнер-Смит
Jodie Turner-Smith
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Дата рождения
7 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Питерборо, Англия, Великобритания
Рост
176 см
Биография Джоди Тёрнер-Смит
Родилась 7 сентября 1986 года. Питерборо, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джоди Тёрнер-Смит
После Янга
фантастика, драма
2021, США
7.0
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Дженнифер Энистон опубликовала пост в Instagram в честь начала съемок второй части «Убийства на яхте»
Актриса поделилась фотографией и видео с Адамом Сэндлером.
Написать
8 февраля 2022 16:16
Колин Фаррелл и Джоди Тернер-Смит пытаются восстановить своего андроида в трейлере фильма «После Янга»
Картину тепло приняли на кинофестивале в Каннах и «Сандэнсе».
Написать
2 февраля 2022 12:11
Марк Стронг, Мелани Лоран и другие артисты пополнили каст сиквела «Убийства на яхте»
Вместе с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон также снимется Джоди Тернер-Смит.
Написать
25 января 2022 13:08
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