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Клеопатра Коулмэн
Клеопатра Коулмэн
Cleopatra Coleman
О персоне
Фильмография
Клеопатра Коулмэн
Cleopatra Coleman
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Дата рождения
29 октября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Уэнтворт-Фолс, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
165 см
Биография Клеопатры Коулмэн
Родилась 29 октября 1987 года. Уэнтворт-Фолс, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Фильмография Клеопатры Коулмэн
В тени Луны
фантастика, детектив, триллер, криминал
2019, США / Канада
6.0
Смерть из поднебесья
фантастика
2018, США
4.0
Клиника страха
ужасы
2014, США
4.0
Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл
2012, США
7.0
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