«Бескрайний бассейн»: Рецензия Киноафиши

Писатель Джеймс Фостер, переживающий творческий кризис, в поисках вдохновения вместе с женой отправляется в отпуск на дорогой курорт. Там он знакомится со своей фанаткой Габи, встреча с которой не сулит ничего хорошего. Вместе с новой подругой герои попадают в аварию, в которой по вине Джеймса погибает человек, но благодаря богатству и статусу писателю удается откупиться и избежать смертной казни – за него убивают его специально созданного двойника. С этого момента главный герой погружается в мир безнаказанности, жестоких и порочных наслаждений, которые сотрут его личность.

Бескрайний бассейн

«Бескрайний бассейн», представленный на кинофестивале «Сандэнс-2023» в секции «Полночь», снял сын культового мастера боди-хорроров Дэвида Кроненберга Брэндон, известный по фильмам «В чужой шкуре» и «Антивирус». Главные роли в фильме сыграли Миа Гот и Александр Скарсгард. Если говорить о стиле Кроненберга-младшего, то его работы – всегда про внутренние переживания и исследование границ морали, а также возможностей человеческой психики. С каждым фильмом почерк режиссера становится все более уверенным, и хоть в них и читается некоторая незавершенность, есть над чем задуматься. По крайней мере, проникнуться эстетикой этих хорроров – точно.

«Бескрайний бассейн» – одновременно и боди-хоррор, и триллер, вместе с кишками вытаскивающий самые постыдные человеческие пороки и выворачивающий наружу гнилые души богатых людей, которые в любой ситуации, даже убив человека, могут откупиться и продолжить спокойно морально разлагаться. Герои, включая, конечно писателя Джеймса, которого, по сути, содержит обеспеченная жена, дочь издателя, буквально на ваших глазах опускаются на самое дно, конца и края которому не видно, и это пугает даже посильнее сцен с казнью – разврат, которому предаются персонажи, буквально выворачивает вас наизнанку.

Бескрайний бассейн

«Бескрайний бассейн» даже сложно назвать сатирой на аморальную жизнь людей, наделенных абсолютной властью, потому что в картине нет предела насилию и жестокости, с помощью которых развлекаются персонажи. Герои, совершив что-то омерзительное, либо не меняются в лице, либо сразу после психоза надевают на себя благопристойную маску, как это делает Габи, или слегка ухмыляются, как Джеймс. «Бескрайний бассейн» – фильм без тормозов, в котором абсолютно ни к кому не испытаешь ни капли сочувствия, ни жалости, ведь эти люди на курорте в любом случае будут в порядке – благодаря своему богатству они застрахованы даже от смерти.

Бескрайний бассейн

Подлинная звезда «Бескрайнего бассейна» – конечно, Миа Гот, все выше поднимающаяся на олимп в качестве главной звезды хорроров 21-го века. Когда смотришь фильм, в голове постоянно крутится одна мысль: «Черт, да в «Перл» она, оказывается, показала нам далеко не все, на что способна». Талант Миа Гот просто безграничный. И то, как милая и немного смущающаяся (до сцены на пляже) поклонница писателя Джеймса (хотя из «Мизери» мы знаем, что таким верить нельзя) надевает на себя маску безумия и как легко ее сбрасывает, снова притворяясь приличной и даже нежной, как будто не помнит, что творила вчера, – просто сводит с ума. Финальное разоблачение героини, когда она наконец показывает свое истинное лицо и, кажется, целую вечность измывается над «талантом» персонажа Скарсгарда, доводя его до точки кипения, буквально сражает зрителя наповал.

Бескрайний бассейн

В «Бескрайнем бассейне» и Александр Скарсгард раскрывается с неожиданной стороны. Вся его жесткость, мужество и власть, свойственные его героям, куда-то исчезают. И несмотря на «справку» об освобождении от любых проблем, в том числе наказания за непредумышленное убийство, писатель Джеймс, у которого явно наступил творческий кризис (хотя он и написал-то одну книгу шесть лет назад), становится все более жалким, отталкивающим и беспомощным. Его богемный, прилизанный и немного снобский образ, который мы видим в начале фильма, разваливается очень быстро, обнажая трусость, фобии и какие-то глубоко фрейдистские комплексы (вспомнить хотя бы сцену с кормлением грудью). Чтобы освободиться от гнета этой неуверенности, которую не прикроешь ни деньгами, ни статусом, Джеймс погружается в психоделический мир вседозволенности и разврата, распускающийся на экране неоновыми вспышками. От героя Скарсгарда к финалу буквально ничего не остается – он окончательно теряет себя, и зритель уже не может понять, кто из его двойников настоящий Джеймс и был ли он вообще настоящим.

Бескрайний бассейн

«Бескрайний бассейн» – ни в коем случае не шокирующее кино, которое невозможно выдержать, как отзывались о нем критики, посмотревшие его еще на «Сандэнсе-2023». Удивительно, но фильм Брэндона Кроненберга, в котором доминируют голубые тона, развивается очень размеренно – безумства набегают волнами, а после них зрителю всегда дают передышку. «Бескрайний бассейн» – это не бесконечный круговорот насилия, а скорее очень точная метафора морального разложения, не имеющего границ. Жуткие маски с как будто обнаженной плотью, которые на себя надевают герои перед тем, как совершить насилие, как раз-таки показывают, что от этих людей не осталось ничего – их лица стерты и размазаны, и олицетворяют всю гниль и желчь, просачивающиеся сквозь их дорогие наряды и идеальную внешность.

Бескрайний бассейн

«Бескрайний бассейн» – боди-хоррор, в котором много философских и социальных подтекстов, которые можно разбирать бесконечно – для этого фильм нужно пересмотреть не один раз. Стоит отметить, что работу Кроненберга-младшего можно интерпретировать как угодно. Одни видят в ней осуждение людей, которые не готовы нести ответственность за свои действия, другие – метафору творческого кризиса.

Бескрайний бассейн

«Бескрайний бассейн» – очень многослойное кино, в котором хочется утонуть, находя все новые смыслы. И да, оно вполне может понравиться даже тем зрителям, которые считали, что не готовы морально к подобным картинам, – Брэндон Кроненберг снял довольно легкий боди-хоррор, в котором вас пичкают небольшими порциями «жести», после которой переключают на солнечные морские и горные виды, и к такой манере повествования вполне можно привыкнуть.