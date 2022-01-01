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Жалиль Леспер

Jalil Lespert
Жалиль Леспер
Жалиль Леспер Jalil Lespert
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Дата рождения
18 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жалиль Леспер

Родился 18 сентября 1976 года. Париж, Франция.

Фильмография Жалиль Леспер
Игра в дурака
Игра в дурака
комедия 2019, Франция / Бельгия
4.0
Сирота
Сирота
драма 2016, Франция
6.0
Лучший урожай
Лучший урожай
драма 2015, Франция
5.0
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран
драма 2014, Франция
7.0
Встречный ветер
Встречный ветер
детектив, драма 2011, Франция / Бельгия
4.0
Па-Ра-Да
Па-Ра-Да
драма 2008, Италия
6.0
Только не в губы
Только не в губы
мелодрама, мюзикл, комедия 2003, Франция
5.0
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