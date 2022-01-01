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Жалиль Леспер
Жалиль Леспер
Jalil Lespert
О персоне
Фильмография
Жалиль Леспер
Jalil Lespert
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Дата рождения
18 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жалиль Леспер
Родился 18 сентября 1976 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жалиль Леспер
Игра в дурака
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Сирота
драма
2016, Франция
6.0
Лучший урожай
драма
2015, Франция
5.0
Ив Сен-Лоран
драма
2014, Франция
7.0
Встречный ветер
детектив, драма
2011, Франция / Бельгия
4.0
Па-Ра-Да
драма
2008, Италия
6.0
Только не в губы
мелодрама, мюзикл, комедия
2003, Франция
5.0
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