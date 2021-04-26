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Аманда Бругел
Аманда Бругел
Amanda Brugel
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Аманда Бругел
Amanda Brugel
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Дата рождения
24 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Пуант-Клер, Квебек, Канада
Рост
175 см
Биография Аманды Брюгел
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Фильмография Аманды Брюгел
Бекки
боевик, триллер
2020, США
5.0
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер
2020, Канада
6.0
Кодахром
драма
2017, США
6.0
Комната
драма
2015, Ирландия / Канада
8.0
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26 апреля 2021 16:29
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