Двойное счастье, 2020

В жизни Никола (Валерио Мастандреа) и Сары (Паола Кортеллези) все прекрасно. Супруги уже довольно давно в браке, но они умудрились сохранить свои нежные чувства друг к другу все такими же сильными. У них подрастает чудесная шестилетняя дочь, и их жизнь протекает обыденно и гладко. Однако однажды все то, что начиналось как прекрасная романтическая сказка, превращается в настоящий кошмар. Все переворачивается с ног на голову с появлением второго ребенка – Пьетро. Теперь то, что раньше казалось Никола и Саре идеальным браком и среднестатистической хорошей семьей, начинает видеться совсем в другом свете, и пара впервые сталкивается с непредсказуемыми вещами, к которым, как оказалось, никто из супругов не был готов. Неожиданным образом начинают проявляться старые обиды, затаенная неудовлетворенность, которую уже невозможно скрыть, и уже каждое малейшее разногласие кажется серьезным поводом для ссоры. Даже друзья пары окажутся в подвешенном и нестабильном состоянии, в той же ситуации будут и их дети. Единственным спасением от всего этого хаоса могла бы стать няня, однако найти нужного человека, который бы заботился и любил детей не меньше, чем сами родители, оказывается не так-то просто. Между вечно плачущими младенцами, бесконечными загрузками стиральной машины, детскими криками и постоянно растущими домашними делами Саре и Никола придется научиться управлять новой ситуацией и решать свои семейные проблемы по мере их поступления.
За музыку к фильму отвечали композиторы Джулиано Тавиани с Кармело Травиа. Плейлист, который включает в себя восемь песен, был опубликован на таких платформах, как Spotify и Soundcloud.
Во время титров фильма звучит композиция Be Mine, которую исполняет французский дуэт под названием Ofenbach.
Премьера фильма в итальянских кинотеатрах состоялась 23 января 2020 года.
Продюсерами фильма выступили Лоренцо Гангаросса, Лоренцо Мьели и Марио Джанани.
Это второй полнометражны фильм итальянского режиссера Джузеппе Бонито.
В свой дебютный уик-энд фильм собрал почти 1,5 миллиона евро, заняв третье место в рейтинге кассовых сборов у себя на родине, в Италии. Во второй уик-энд картина опустилась на четвертое место в прокате с чуть более 800 тысячами евро, а в третий – сразу на седьмое место с 330 тысячами евро. В конце четвертого уик-энда комедия Бонито ушла из первой десятки, заняв тринадцатое место с кассовыми сборами в размере около 100 тысяч евро. В общей сложности фильм заработал в прокате около 3,2 миллиона евро.
Премьера трейлера состоялась в декабре 2019 года.
Сценарий к фильму был написан Маттиа Торре и взят из его монолога «Детский возраст». Сценарист скончался от болезни в 2019 году до начала съемок и доверил реализацию проекта режиссеру Джузеппе Бонито, который когда-то был его помощником режиссера при работе над телевизионным сериалом «Борис».
Сценарист Маттиа Торре получил итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло» за лучший оригинальный сценарий посмертно.
В оригинале картина называется Figli, что переводится как «Сыновья».
Никола и Сара давно женаты, но все так же влюблены друг в друга. У них шестилетняя дочь и спокойная жизнь, пока рождение второго ребенка не ставит все с ног на голову. Выдержит ли их пара испытание на прочность? В главных ролях — суперзвезды итальянского кино Паола Кортеллези и Валерио Мастандреа («Идеальные незнакомцы»), признанные за этот фильм лучшими комедийными актерами года. Картина приняла участие уже в 18 кинофестивалях. Кинокритики отмечают обилие оригинальных ситуаций, невероятно смешных шуток и характерных героев, которых при этом мы каждый день встречаем в реальной жизни.