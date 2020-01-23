Двойное счастье, 2020

За музыку к фильму отвечали композиторы Джулиано Тавиани с Кармело Травиа. Плейлист, который включает в себя восемь песен, был опубликован на таких платформах, как Spotify и Soundcloud.

Во время титров фильма звучит композиция Be Mine, которую исполняет французский дуэт под названием Ofenbach.

Премьера фильма в итальянских кинотеатрах состоялась 23 января 2020 года.

Продюсерами фильма выступили Лоренцо Гангаросса, Лоренцо Мьели и Марио Джанани.

Это второй полнометражны фильм итальянского режиссера Джузеппе Бонито.

В свой дебютный уик-энд фильм собрал почти 1,5 миллиона евро, заняв третье место в рейтинге кассовых сборов у себя на родине, в Италии. Во второй уик-энд картина опустилась на четвертое место в прокате с чуть более 800 тысячами евро, а в третий – сразу на седьмое место с 330 тысячами евро. В конце четвертого уик-энда комедия Бонито ушла из первой десятки, заняв тринадцатое место с кассовыми сборами в размере около 100 тысяч евро. В общей сложности фильм заработал в прокате около 3,2 миллиона евро.

Премьера трейлера состоялась в декабре 2019 года.

Сценарий к фильму был написан Маттиа Торре и взят из его монолога «Детский возраст». Сценарист скончался от болезни в 2019 году до начала съемок и доверил реализацию проекта режиссеру Джузеппе Бонито, который когда-то был его помощником режиссера при работе над телевизионным сериалом «Борис».

Сценарист Маттиа Торре получил итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло» за лучший оригинальный сценарий посмертно.

В оригинале картина называется Figli, что переводится как «Сыновья».