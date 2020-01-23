Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойное счастье Двойное счастье
Киноафиша Фильмы Двойное счастье
Figli

Двойное счастье, 2020

2020 / Италия
5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Итальянская комедия о паре, чья жизнь кардинально меняется с появлением второго ребенка
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В жизни Никола (Валерио Мастандреа) и Сары (Паола Кортеллези) все прекрасно. Супруги уже довольно давно в браке, но они умудрились сохранить свои нежные чувства друг к другу все такими же сильными. У них подрастает чудесная шестилетняя дочь, и их жизнь протекает обыденно и гладко. Однако однажды все то, что начиналось как прекрасная романтическая сказка, превращается в настоящий кошмар. Все переворачивается с ног на голову с появлением второго ребенка – Пьетро. Теперь то, что раньше казалось Никола и Саре идеальным браком и среднестатистической хорошей семьей, начинает видеться совсем в другом свете, и пара впервые сталкивается с непредсказуемыми вещами, к которым, как оказалось, никто из супругов не был готов. Неожиданным образом начинают проявляться старые обиды, затаенная неудовлетворенность, которую уже невозможно скрыть, и уже каждое малейшее разногласие кажется серьезным поводом для ссоры. Даже друзья пары окажутся в подвешенном и нестабильном состоянии, в той же ситуации будут и их дети. Единственным спасением от всего этого хаоса могла бы стать няня, однако найти нужного человека, который бы заботился и любил детей не меньше, чем сами родители, оказывается не так-то просто. Между вечно плачущими младенцами, бесконечными загрузками стиральной машины, детскими криками и постоянно растущими домашними делами Саре и Никола придется научиться управлять новой ситуацией и решать свои семейные проблемы по мере их поступления.

За музыку к фильму отвечали композиторы Джулиано Тавиани с Кармело Травиа. Плейлист, который включает в себя восемь песен, был опубликован на таких платформах, как Spotify и Soundcloud.

Во время титров фильма звучит композиция Be Mine, которую исполняет французский дуэт под названием Ofenbach.

Премьера фильма в итальянских кинотеатрах состоялась 23 января 2020 года. 

Продюсерами фильма выступили Лоренцо Гангаросса, Лоренцо Мьели и Марио Джанани.

Это второй полнометражны фильм итальянского режиссера Джузеппе Бонито.

В свой дебютный уик-энд фильм собрал почти 1,5 миллиона евро, заняв третье место в рейтинге кассовых сборов у себя на родине, в Италии. Во второй уик-энд картина опустилась на четвертое место в прокате с чуть более 800 тысячами евро, а в третий – сразу на седьмое место с 330 тысячами евро. В конце четвертого уик-энда комедия Бонито ушла из первой десятки, заняв тринадцатое место с кассовыми сборами в размере около 100 тысяч евро. В общей сложности фильм заработал в прокате около 3,2 миллиона евро.

Премьера трейлера состоялась в декабре 2019 года.

Сценарий к фильму был написан Маттиа Торре и взят из его монолога «Детский возраст». Сценарист скончался от болезни в 2019 году до начала съемок и доверил реализацию проекта режиссеру Джузеппе Бонито, который когда-то был его помощником режиссера при работе над телевизионным сериалом «Борис».

Сценарист Маттиа Торре получил итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло» за лучший оригинальный сценарий посмертно.

В оригинале картина называется Figli, что переводится как «Сыновья». 

Никола и Сара давно женаты, но все так же влюблены друг в друга. У них шестилетняя дочь и спокойная жизнь, пока рождение второго ребенка не ставит все с ног на голову. Выдержит ли их пара испытание на прочность? В главных ролях — суперзвезды итальянского кино Паола Кортеллези и Валерио Мастандреа («Идеальные незнакомцы»), признанные за этот фильм лучшими комедийными актерами года. Картина приняла участие уже в 18 кинофестивалях. Кинокритики отмечают обилие оригинальных ситуаций, невероятно смешных шуток и характерных героев, которых при этом мы каждый день встречаем в реальной жизни.

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джузеппе Бонито
Джузеппе Бонито
В ролях
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Андреа Сарторетти
Андреа Сарторетти
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двойное счастье 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Двойное счастье смотреть онлайн

Двойное счастье
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Сара (Паола Кортеллези) и Никола (Валерио Мастандреа) счастливы вместе, у них подрастает смышленая не по годам дочь, а будущее кажется безоблачным. На горизонте вечная любовь и проведенная вместе старость. Но вместо «жили долго и счастливо» в один момент начинаются сплошные сложности. Прежними не остаться, если быт заел, а рождение второго ребенка только обостряет неразрешенные конфликты. Кризис отношений что Сара, что Никола преодолевать не спешат и все чаще скандалят. Кто-нибудь…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Двойное счастье
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши