Случайные друзья, 2016

Алессандро (Андреа Карпенцано) – 22-х летний невежественный бездельник; Джорджо (Джулиано Монтальдо) – всеми забытый 85-ти летний поэт. Они живут в двух шагах друг от друга, но ни разу не встречались – до того дня, пока Алессандро не соглашается - весьма неохотно - на работу в качестве сопровождающего для пожилого поэта во время его вечерних прогулок. Проходит день за днем, и из несколько затуманенной памяти поэта, как и из его стихов, постепенно вырисовывается некое воспоминание о далеком прошлом: о самой настоящей охоте за сокровищами. Следуя этим воспоминаниям, Алессандро вместе с Джорджо отправляется в путешествие, чтобы обрести сокровища – скрытые как в земле, так и в его собственном сердце.