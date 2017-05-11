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Случайные друзья, 2016

2016 / Италия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Алессандро (Андреа Карпенцано) – 22-х летний невежественный бездельник; Джорджо (Джулиано Монтальдо) – всеми забытый 85-ти летний поэт. Они живут в двух шагах друг от друга, но ни разу не встречались – до того дня, пока Алессандро не соглашается - весьма неохотно - на работу в качестве сопровождающего для пожилого поэта во время его вечерних прогулок. Проходит день за днем, и из несколько затуманенной памяти поэта, как и из его стихов, постепенно вырисовывается некое воспоминание о далеком прошлом: о самой настоящей охоте за сокровищами. Следуя этим воспоминаниям, Алессандро вместе с Джорджо отправляется в путешествие, чтобы обрести сокровища – скрытые как в земле, так и в его собственном сердце.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера в мире 11 мая 2017
Возраст 18+
Режиссер
Франческо Бруни
Франческо Бруни
В ролях
Андреа Карпенцано
Джулиано Монтальдо
Антонио Жерарди
Антонио Жерарди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Случайные друзья 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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