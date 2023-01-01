Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Йонис Башир
Jonis Bashir
Киноафиша
Персоны
Йонис Башир
Йонис Башир
Jonis Bashir
Дата рождения
17 сентября 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Рим, Италия
Популярные фильмы
Ночное ограбление
(2021)
5.4
Устика
(2016)
5.3846154
История одного ограбления
(2021)
5.3
Фильмография Йонис Башир
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2021
2016
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.4
Ночное ограбление
Dietro la notte
триллер
2021, Италия
Смотрите на
5.3
История одного ограбления
Ostaggi
триллер
2021, Италия
5.4
Устика
Ustica: The Missing Paper
драма
2016, Италия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?