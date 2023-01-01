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Йонис Башир
Йонис Башир Jonis Bashir
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Йонис Башир

Jonis Bashir

Дата рождения
17 сентября 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Рим, Италия

Популярные фильмы

Ночное ограбление
Ночное ограбление (2021)
5.4
Устика
Устика (2016)
5.3846154
История одного ограбления
История одного ограбления (2021)
5.3

Фильмография Йонис Башир

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Ночное ограбление 5.4
Ночное ограбление Dietro la notte
триллер 2021, Италия
История одного ограбления 5.3
История одного ограбления Ostaggi
триллер 2021, Италия
Устика 5.4
Устика Ustica: The Missing Paper
драма 2016, Италия
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