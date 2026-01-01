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Марта Ньето
Marta Nieto
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Персоны
Марта Ньето
Марта Ньето
Marta Nieto
Дата рождения
31 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мурсия, Испания
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Берлин
(2023)
6.6
Мать
(2019)
6.4
Римские расставания
(2022)
Фильмография Марта Ньето
7
Берлин
криминал, драма
2023, Испания
5.4
Видения
Visions
детектив, триллер
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Прыжок!
¡Salta!
комедия, семейный, фантастика
2023, Испания
5.5
Ферия: самый темный свет
фэнтези, триллер
2022, Испания
6.4
Римские расставания
Lasciarsi un giorno a Roma
комедия, мелодрама
2022, Италия / Испания
Смотреть трейлер
6.1
Тропик
Tropic
фантастика
2022, Франция
Смотреть трейлер
5.5
Идеальный враг
A Perfect Enemy
драма, детектив, триллер
2020, Испания / Германия / Франция
6.6
Мать
Madre
триллер
2019, Франция / Испания
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