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Марта Ньето
Марта Ньето
Marta Nieto
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Марта Ньето
Marta Nieto
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Дата рождения
31 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мурсия, Испания
Фильмография Марта Ньето
Летний дождь
мелодрама, драма
2006, Испания / Великобритания
5.0
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