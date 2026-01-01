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Марта Ньето
Марта Ньето Marta Nieto
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Марта Ньето

Marta Nieto

Дата рождения
31 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мурсия, Испания
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Берлин 7.0
Берлин (2023)
Мать 6.6
Мать (2019)
Римские расставания 6.4
Римские расставания (2022)

Фильмография Марта Ньето

Берлин 7
Берлин
криминал, драма 2023, Испания
Видения 5.4
Видения Visions
детектив, триллер 2023, Франция
Смотреть трейлер
Прыжок! 6.4
Прыжок! ¡Salta!
комедия, семейный, фантастика 2023, Испания
Ферия: самый темный свет 5.5
Ферия: самый темный свет
фэнтези, триллер 2022, Испания
Римские расставания 6.4
Римские расставания Lasciarsi un giorno a Roma
комедия, мелодрама 2022, Италия / Испания
Смотреть трейлер
Тропик 6.1
Тропик Tropic
фантастика 2022, Франция
Смотреть трейлер
Идеальный враг 5.5
Идеальный враг A Perfect Enemy
драма, детектив, триллер 2020, Испания / Германия / Франция
Мать 6.6
Мать Madre
триллер 2019, Франция / Испания
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