Атлас, 2021

Аллегра живет в швейцарском Лугано и любит проводить время со своим парнем Бенни, лучшей подругой Софией и ее бойфрендом Сандро. У них есть страсть — покорять вершины окрестных Альп, но однажды Аллегра предлагает попробовать что-то более экзотическое. Друзья отправляются в Марокко, чтобы подняться в Атласские горы. Там они попадают в эпицентр террористической атаки, которая меняет все. Уничтоженная чувством вины и желанием отомстить, Аллегра не знает, как жить дальше, — пока не встречает Арада, молодого беженца с Ближнего Востока. Им обоим придется заново учиться доверять самим себе и тому, кто рядом.