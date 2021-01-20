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Atlas

Атлас, 2021

2021 / Швейцария / Бельгия / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Аллегра живет в швейцарском Лугано и любит проводить время со своим парнем Бенни, лучшей подругой Софией и ее бойфрендом Сандро. У них есть страсть — покорять вершины окрестных Альп, но однажды Аллегра предлагает попробовать что-то более экзотическое. Друзья отправляются в Марокко, чтобы подняться в Атласские горы. Там они попадают в эпицентр террористической атаки, которая меняет все. Уничтоженная чувством вины и желанием отомстить, Аллегра не знает, как жить дальше, — пока не встречает Арада, молодого беженца с Ближнего Востока. Им обоим придется заново учиться доверять самим себе и тому, кто рядом.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 20 января 2021
Режиссер
Никколо Кастелли
В ролях
Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис
Хелми Дриди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Атлас 2 постера
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