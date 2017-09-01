Каниба, 2017

Каниба — это фреска о плоти и желании, попытка выразить тревожащий смысл каннибализма в человеческом существовании через призму истории японца Иссеи Сагава и его таинственных отношений с братом Юном Сагавой. 32-летнего студента парижской Сорбонны Иссея Сагаву арестовали 13 июня 1981 года, когда он был замечен за попыткой опорожнить два окровавленных чемодана в озеро в Булонском лесу. В чемоданах находились останки его однокурсницы из Голландии Рене Хартевельт, которую он убил её двумя днями ранее, когда она занималась переводом поэзии немецких романтиков после ужина у него дома. Выстрелив ей в затылок, г-н Сагава изнасиловал, а затем изгрыз её труп. В конце концов, почувствовав усталость и головокружение из-за жары и запаха, он решил избавиться от останков. Сагава вернулся в Японию после того, как официально был признан невменяемым. С тех пор он на свободе. Отвергнутый обществом, японец более 30 лет жил за счёт совершённого им убийства. Он писал романы и комиксы манга, подробно рассказывающие о его преступлении, а также снимался в документальных и порнографических фильмах и работал ресторанным критиком. Он все ещё высказывает свое желание потреблять человеческую плоть и умереть в устах единомышленника-каннибала