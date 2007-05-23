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Человек из Лондона Человек из Лондона
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A Londoni férfi

Человек из Лондона, 2007

2007 / Франция / Германия / Венгрия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Несмотря на четыре года, ушедшие на создание этой картины, «Человек из Лондона» — это миниатюра по сравнению с «Сатанинским танго» и «Гармониями Веркмейстера». Главным героем черно-белого, напоминающего утонченный нуар фильма с неподражаемой Тильдой Суинтон в одной из ведущих ролей выступает Малуэн, бедный стрелочник, наблюдающий за пассажирами во французском порту. Однажды туманной ночью с лондонского суда сбрасывают человека с чемоданом, полным, как выясняется позже, краденых денег… Впрочем, детективная завязка (фильм основан на романе Жоржа Сименона) служит лишь предлогом для «исследования пространства под неожиданными углами, размышлений о свойствах света и поверхности предметов» (Натан Ли, The New York Times). Первый фильм Тарра, снятый за пределами родной Венгрии, критики назвали «шедевром операторской работы, и не только в градиентах света (один кадр порой вмещает в себя ослепительное солнце, чернильный полумрак и сероватое марево), но и в тщательной хореографии движений, что придает картине сходство с судебной экспертизой» (Джонатан Ромни). Фильм был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 мая 2007
Режиссер
Бела Тарр
В ролях
Мирослав Кробот
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Эрика Бок
Янош Держи
Аги Сиртеш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек из Лондона 2 постера
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