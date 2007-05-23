Человек из Лондона, 2007

Несмотря на четыре года, ушедшие на создание этой картины, «Человек из Лондона» — это миниатюра по сравнению с «Сатанинским танго» и «Гармониями Веркмейстера». Главным героем черно-белого, напоминающего утонченный нуар фильма с неподражаемой Тильдой Суинтон в одной из ведущих ролей выступает Малуэн, бедный стрелочник, наблюдающий за пассажирами во французском порту. Однажды туманной ночью с лондонского суда сбрасывают человека с чемоданом, полным, как выясняется позже, краденых денег… Впрочем, детективная завязка (фильм основан на романе Жоржа Сименона) служит лишь предлогом для «исследования пространства под неожиданными углами, размышлений о свойствах света и поверхности предметов» (Натан Ли, The New York Times). Первый фильм Тарра, снятый за пределами родной Венгрии, критики назвали «шедевром операторской работы, и не только в градиентах света (один кадр порой вмещает в себя ослепительное солнце, чернильный полумрак и сероватое марево), но и в тщательной хореографии движений, что придает картине сходство с судебной экспертизой» (Джонатан Ромни). Фильм был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.