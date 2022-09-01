Бардо, 2022

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о выходе в прокат О фильме Мексиканский журналист возвращается на родину и осмысляет свои с ней отношения. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 54 минуты Год выпуска 2022 Премьера онлайн 16 декабря 2022 Премьера в мире 1 сентября 2022 Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту В ролях Даниэль Хименес Качо Химена Ламадрид Андрес Альмейда Фабиола Гуахардо Рубен Самора Все актеры и съемочная группа 1 постер

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