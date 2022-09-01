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Бардо Бардо
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Bardo

Бардо, 2022

2022 / Мексика
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О фильме

Мексиканский журналист возвращается на родину и осмысляет свои с ней отношения.

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Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 декабря 2022
Премьера в мире 1 сентября 2022
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Химена Ламадрид
Химена Ламадрид
Андрес Альмейда
Андрес Альмейда
Фабиола Гуахардо
Рубен Самора
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бардо 1 постер
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Netflix объявил даты релиза «Белого шума», «Бардо» и ряда других фильмов В обширный список попали также ленты с Кристианом Бэйлом и Линдси Лохан.
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31 августа 2022 10:02
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