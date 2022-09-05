«Бардо»: Рецензия Киноафиши

Алехандро Гонсалес Иньярриту прерывает свою паузу длиною в 7 лет и представляет на Венецианском кинофестивале свой опус-магнум на три часа, в названии которого слишком много букв и слогов. В рунете новая картина мексиканца фигурирует исключительно в своем коротком образе «Бардо», хотя в оригинале присутствует дополнение «или Лживая хроника пригоршни истин» — слишком сильно режиссеру понравилось сочинять что-то длинное со времен «Бердмэна».

Бардо

«Длинным» оказалось не только название, но и сам путь героя-резонера, который прославился своими документальными фильмами и стал практически почетным журналистом на территории всех Америк. Собственно, именно церемония награждения меняет его привычный образ жизни, он как будто просыпается после долгой дремы и возвращается в реальность — родную Мексику. А то, что мужчина уже больше 10 лет живет в США, — неважно.

Совершенно случайно он оказывается со своей семьей в Мехико перед главным вечером своей жизни. Кризис настиг его в самый неподходящий момент — мужчина уже не понимает, какая у него цель в жизни. Мексика раскрывает старые раны и позабытую любовь к родине. Журналист просит своих детей говорить на испанском, но те предпочитают американский английский. А чего требовалось ожидать? Сам давным-давно переехал в соседнюю страну и обучил дочку с сыном другой культуре. Вот так мужчина бродит по покинутым когда-то улицам Мехико и не понимает, где он настоящий и где придуманный.

Бардо

Алехандро Гонсалес Иньярриту следом за Альфонсо Куароном возвращается в Мексику и переосмысливает свои отношения с ней. Во время художественного блока принято возвращаться в точку старта — у режиссера таким местом является город Мехико, который он покинул больше 15 лет тому назад. Так, Иньярриту и жил на две страны, разрываясь между людьми, разными сообществами, идеями, деньгами и природой.

Конечно, это не меланхоличная монохромная «Рома» и не метафоричная картина «8 с половиной» Федерико Феллини, у Алехандро Гонсалеса Иньярриту настоящий поток сознания, который он никак не может контролировать и сфокусироваться хотя бы на какой-то одной теме. Кино предстает как спасение от бесконечных мыслей, саморефлексии и одиночества. Можно не бояться собственной фантазии, смешивать разные цвета краски, играть с жанрами и зеркалить самого себя с главным героем. Демиург, автор, журналист и просто режиссер ставит крест на своем прошлом и умирает, чтобы обязательно воскреснуть чуть позже.