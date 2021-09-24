Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Daniel Giménez Cacho
О персоне
Фильмография
Новости
Даниэль Хименес Качо
Daniel Giménez Cacho
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 мая 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Даниэля Хименеса Качо
Родился 15 мая 1961 года. Мадрид, Испания.
Развернуть
Фильмография Даниэля Хименеса Качо
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.0
Дьявол между ног
драма, мелодрама
2019, Мексика
6.0
Чикуаротес
драма
2019, Мексика
6.0
Зама
драма
2017, Аргентина / Испания / Франция / Нидерланды
6.0
Сусана, ты меня убиваешь
драма, мелодрама, комедия
2016, Мексика / Канада
6.0
Недетские игры
ужасы, триллер
2012, Мексика
2.0
Белоснежка
драма
2012, Испания
7.0
Вырви это сердце
драма
2008, Мексика
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Мехико завершились съемки нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Лента будет представлять собой «ностальгическую комедию» об экзистенциальном кризисе.
Написать
24 сентября 2021 13:07
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь