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Бардо
Бардо, 2022: актеры и роли
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Бардо
2022 / Мексика
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6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Бардо, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
В ролях
Даниэль Хименес Качо
Daniel Giménez Cacho
Химена Ламадрид
Ximena Lamadrid
Андрес Альмейда
Andrés Almeida
Фабиола Гуахардо
Fabiola Guajardo
Рубен Самора
Ruben Zamora
Эдисон Руис
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