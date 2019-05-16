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Чикуаротес Чикуаротес
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Chicuarotes

Чикуаротес, 2019

2019 / Мексика
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Группа подростков в Мехико намеревается обогатить свою жизнь.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Год выпуска 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Режиссер
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
В ролях
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Долорес Эредия
Бенни Эммануэль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чикуаротес 1 постер
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