Чикуаротес, 2019

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Группа подростков в Мехико намеревается обогатить свою жизнь. Развернуть 6.5 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Год выпуска 2019 Премьера в мире 16 мая 2019 Режиссер Гаэль Гарсия Берналь В ролях Даниэль Хименес Качо Долорес Эредия Бенни Эммануэль Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат