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Постер фильма Координаты «Цитадель»
4.8
Координаты «Цитадель» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Координаты «Цитадель»
4.8

Координаты «Цитадель»

, 2022
Black Site
США / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Координаты «Цитадель»
4.8
Координаты «Цитадель» - Дублированный трейлер
Координаты «Цитадель»  Дублированный трейлер

О фильме

Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка, запускающая обратный отсчёт до полного уничтожения цитадели боевыми дронами. Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счёты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки.

В ролях

Мишель Монахан
Мишель Монахан
Abigail 'Abby' Trent
Джай Кортни
Джай Кортни
Raymond Miller
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Hatchet
Ули Латукефу
Ули Латукефу
Captain David Palau
Паллави Шарда
Паллави Шарда
Tessa Harijan
Феникс Раэй
Феникс Раэй
Uri Wasserman
Файсаль Баззи
Rashid Nassar
Логан Хаффман
Chaplain Harris
Тодд Лэсэнс
Тодд Лэсэнс
Darren Wesley
Линкольн Льюис
Линкольн Льюис
Landon Briggs
Режиссер Софи Бэнкс-Колома
Сценарист Джиндер Хо, Джон Колли
Композитор Патрик Сэвадж, Холег Шпиз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 мая 2022
Премьера в мире 3 мая 2022
Дата выхода
2 ноября 2022 Германия 16
2 ноября 2022 Дания
29 июля 2022 Тайвань 輔15+
30 июня 2022 Хорватия
2 ноября 2022 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $119 089
Производство Asbury Park Productions, Story Bridge Films, Elevate Production Finance
Другие названия
Black Site, Guerra Oculta, Baza secretă, Black Site: La tana del lupo, Çıkış Yok, Tsitadelli koordinaadid keelatud alal, Zbieg, Zona de Perigo, Zona prohibida, Σημείο μηδέν, Координаты «Цитадель», 블랙 사이트, 殺戮基地, زندان مخوف, بازداشتگاه مخفی, زندان سری, شکنجه‌گاه

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 11 июля 2022

Трейлеры фильма

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Координаты «Цитадель» - Дублированный трейлер
Координаты «Цитадель» Дублированный трейлер
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