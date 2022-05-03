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Координаты «Цитадель» Координаты «Цитадель»
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Координаты «Цитадель», 2022

2022 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка, запускающая обратный отсчёт до полного уничтожения цитадели боевыми дронами. Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счёты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 мая 2022
Премьера в мире 3 мая 2022
Возраст 16+
Режиссер
Софи Бэнкс-Колома
В ролях
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Джай Кортни
Джай Кортни
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Ули Латукефу
Паллави Шарда
Паллави Шарда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Координаты «Цитадель» 2 постера
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Координаты «Цитадель»
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12 июля 2022 12:00
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