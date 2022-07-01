Координаты «Цитадель»
– Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка, запускающая обратный отсчёт до полного уничтожения цитадели боевыми дронами. Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счёты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки.
