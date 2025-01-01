Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии

Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри

«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)