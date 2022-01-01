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Дайан Венора
Дайан Венора
Diane Venora
О персоне
Фильмография
Дайан Венора
Diane Venora
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Дата рождения
10 августа 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
East Hartford, США
Биография Дайан Венора
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Фильмография Дайан Венора
Первая любовь
мелодрама
2022, США
4.0
Служители
криминал, драма
2009, США
6.0
Гамлет
драма, мелодрама, триллер
2000, США
5.0
13-й воин
приключения, боевик
1999, США
7.0
Замена
боевик, триллер, криминал, драма
1996, США
6.0
Птица
драма, биография, мюзикл
1988, США
5.0
Чертополох
драма
1987, США
6.0
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