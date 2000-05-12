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Гамлет Гамлет
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Hamlet

Гамлет, 2000

2000 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие классической шекспировской трагедии перенесено в Нью-Йорк 2000 года. В центре сюжета окажется молодой режиссер, потрясенный известием о потере отца, главы бизнес-империи под названием «Датская корпорация». Когда вдова магната поспешно выходит замуж за брата покойного, и тот встает у руля компании, Гамлет понимает, что отцовская смерть не была естественной. Одержимый мрачными мыслями и стремлением к справедливости, герой решает поставить фильм «Мышеловка» о предательстве и убийстве.

  • Сцена, в которой Офелия достает из мешка резиновую утку, является отсылкой к фильму «Гамлет идет в бизнес» (1987) финского режиссера Аки Каурисмяки. В этой ленте главный герой шекспировской пьесы проживает в современном Хельсинки и возглавляет компанию по производству резиновых уток.
  • Съемки картины прошли в Нью-Йорке, США.
  • В одной из сцен, где Гамлет, решив не убивать своего дядю Клавдия, останавливает лимузин и выходит на улицу, в кадре можно увидеть афишу сценической версии «Короля льва». Считается, что сюжет «Короля льва» вдохновлен «Гамлетом».
  • Для Джулии Стайлз «Гамлет» стал третьей по счету осовремененной экранизацией творчества Шекспира. Ранее Стайлз сыграла Дейзи Брэбл (Дездемону) в ленте «O», основанной на «Венецианском мавре» («Отелло»), и Кэт Стратфорд (Катарину) в романтической комедии «10 причин моей ненависти», основанной на «Укрощении строптивой».

Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с призраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий…

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 12 мая 2000
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Алмерейда
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Дайан Венора
Дайан Венора
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гамлет 2 постера
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Гамлет
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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14 января 2022 18:28
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