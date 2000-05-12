Гамлет, 2000

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие классической шекспировской трагедии перенесено в Нью-Йорк 2000 года. В центре сюжета окажется молодой режиссер, потрясенный известием о потере отца, главы бизнес-империи под названием «Датская корпорация». Когда вдова магната поспешно выходит замуж за брата покойного, и тот встает у руля компании, Гамлет понимает, что отцовская смерть не была естественной. Одержимый мрачными мыслями и стремлением к справедливости, герой решает поставить фильм «Мышеловка» о предательстве и убийстве. Развернуть Сцена, в которой Офелия достает из мешка резиновую утку, является отсылкой к фильму «Гамлет идет в бизнес» (1987) финского режиссера Аки Каурисмяки. В этой ленте главный герой шекспировской пьесы проживает в современном Хельсинки и возглавляет компанию по производству резиновых уток.

Съемки картины прошли в Нью-Йорке, США.

В одной из сцен, где Гамлет, решив не убивать своего дядю Клавдия, останавливает лимузин и выходит на улицу, в кадре можно увидеть афишу сценической версии «Короля льва». Считается, что сюжет «Короля льва» вдохновлен «Гамлетом».

Для Джулии Стайлз «Гамлет» стал третьей по счету осовремененной экранизацией творчества Шекспира. Ранее Стайлз сыграла Дейзи Брэбл (Дездемону) в ленте «O», основанной на «Венецианском мавре» («Отелло»), и Кэт Стратфорд (Катарину) в романтической комедии «10 причин моей ненависти», основанной на «Укрощении строптивой». Развернуть Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с призраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий… Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 52 минуты Год выпуска 2000 Премьера в мире 12 мая 2000 Возраст 16+ Режиссер Майкл Алмерейда В ролях Итан Хоук Кайл МакЛоклен Дайан Венора Сэм Шепард Все актеры и съемочная группа 2 постера

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