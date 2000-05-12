Гамлет, 2000

Действие классической шекспировской трагедии перенесено в Нью-Йорк 2000 года. В центре сюжета окажется молодой режиссер, потрясенный известием о потере отца, главы бизнес-империи под названием «Датская корпорация». Когда вдова магната поспешно выходит замуж за брата покойного, и тот встает у руля компании, Гамлет понимает, что отцовская смерть не была естественной. Одержимый мрачными мыслями и стремлением к справедливости, герой решает поставить фильм «Мышеловка» о предательстве и убийстве.
Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с призраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий…