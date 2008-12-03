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Pour elle

Все ради нее, 2008

2008 / Франция
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Счастливая жизнь Лизы и Жюльена заканчивается, когда прямо посреди завтрака к ним в дом врывается полиция и арестовывает Лизу, обвиняя ее в убийстве начальницы. Начинается судебное разбирательство, однако многочисленные улики говорят против обвиняемой. И хотя Лиза искренне не понимает, что произошло, шансов на благоприятный исход дела практически нет. Но Жюльен, обычный учитель французского, готов сделать все, чтобы спасти жену.

  • Изначально Фред Кавайе хотел взять на роль Жюльена Жиля Леллуша, но поскольку требовался актер постарше, он остановил свой выбор на Венсане Линдоне. 
  • Тюремные сцены снимались в трех местах: внешний вид здания тюрьмы снимали в городе Мо, в 40 километрах от Парижа; коридоры снимали в Национальной библиотеке Франции в Париже; для внутренних помещений (камеры и комната для свиданий) были построены декорации.
  • На роль Оскара пробовалось 150 детей. Режиссер Фред Кавайе хотел взять ребенка пяти лет, но оказалось, что по закону детям до пяти лет позволено трудиться только два часа в сутки. Тогда Кавайе остановил свой выбор на застенчивом 6-летнем Лансело Роке, в котором постановщика привлекло внешнее сходство с Дайаной Крюгер.
  • Съемки сцен, действие которых разворачивается в ЮАР, проходили в Бельгии и Испании.

Лиза, Жюльен и их маленький сын Оскар — счастливая семья. Но однажды утром полиция приезжает за Лизой. Её обвиняют в преднамеренном убийстве. Все улики свидетельствуют против неё. И теперь Жюльен, обычный учитель французского, готов сделать всё, чтобы спасти жену. Даже если ему придётся переступить границы закона.

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 3 декабря 2008
Возраст 18+
Режиссер
Фред Кавайе
Фред Кавайе
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Ланселот Раш
Оливье Маршаль
Оливье Перье
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:36
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