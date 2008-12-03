Все ради нее, 2008

Счастливая жизнь Лизы и Жюльена заканчивается, когда прямо посреди завтрака к ним в дом врывается полиция и арестовывает Лизу, обвиняя ее в убийстве начальницы. Начинается судебное разбирательство, однако многочисленные улики говорят против обвиняемой. И хотя Лиза искренне не понимает, что произошло, шансов на благоприятный исход дела практически нет. Но Жюльен, обычный учитель французского, готов сделать все, чтобы спасти жену.
Лиза, Жюльен и их маленький сын Оскар — счастливая семья. Но однажды утром полиция приезжает за Лизой. Её обвиняют в преднамеренном убийстве. Все улики свидетельствуют против неё. И теперь Жюльен, обычный учитель французского, готов сделать всё, чтобы спасти жену. Даже если ему придётся переступить границы закона.