Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
А.Дж. Эдвардс
А.Дж. Эдвардс
A.J. Edwards
О персоне
Фильмография
А.Дж. Эдвардс
A.J. Edwards
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Сценарист
Биография А.Дж. Эдвардс
Развернуть
Фильмография А.Дж. Эдвардс
Первая любовь
мелодрама
2022, США
4.0
Кто в пятницу родился
драма, криминал
2018, США
6.0
Ангелы получше
драма, биография, исторический
2014, США
6.0
Все фильмы
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп