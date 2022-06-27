Наша рецензия

Америка 2008 года — время финансового кризиса и второго президентского срока Джорджа Буша. Но у школьников выпускного класса Джима (Хиро Файнс-Тиффин) и Энн (Сидни Пак) жизнь только начинается, так что им не до социально-экономических проблем. Их головы забиты поступлением в университет и неожиданно вспыхнувшим романтическим чувством. Поскольку в любви никогда не бывает все просто, герои вынуждены идти каждый своей дорогой и приспосабливаться к резкому ухудшению уровня жизни. Параллельно…