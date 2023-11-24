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Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»

24 ноября 2023 13:21
Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»

Рассказываем, почему нельзя пропустить в прокате новый фильм Романа Полански.  

90-летний классик нисколько не растерял юношеского запала и снял провокационный «Дворец» о том, как богачи встречают новый миллениум в элитном отеле, расположенном на фоне Швейцарских Альп. Премьера сатирической новогодней комедии Романа Полански состоялась на Венецианском кинофестивале в этом году. И уже с 23 ноября фильм начали показывать в российских кинотеатрах. Собрали по крайней мере пять причин, почему сейчас самое время покупать билеты на ближайшие сеансы.

Роман Полански

Поставил «Дворец» Роман Полански — польско-французский режиссер, признанный живым классиком современного кинематографа. Его фильмы собирали номинации и главные призы на значимых европейских и американских фестивалях. «Пианист» с Эдрианом Броуди в главной роли получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и был награжден статуэткой «Оскара» за лучший фильм. А «Ребенок Розмари» с Мией Фэрроу и вовсе вошел во все учебники по истории кино как один из важнейших фильмов Нового Голливуда.

Фигура Полански — невероятно обсуждаемая, в том числе и из-за последствий «культуры отмены». Во многом новый фильм, который снял режиссер по собственному сценарию, — это красноречивый, ироничный и провокационный ответ современному обществу. С гламуром, абсурдом, шиком и блеском: ну просто мэтр!

«По самым разным причинам я долгие годы откладывал съемки «Дворца». И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу позволить себе снять такой фильм. Лучшей возможности, может, уже и не представится», — делился Полански.

Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»
Дворец

Личная история

Трудно в это поверить, но фильм «Дворец» мог бы сопровождаться припиской «Основано на реальных событиях» (кстати, так называется еще одна картина Полански). Все дело в том, что режиссер на протяжении почти полувека сам был одним из гостей отеля Palace и селился там, когда отдыхал в Швейцарии. Кинематографист любил наблюдать за жизнью, кипящей в отеле, за его постояльцами — представителями «фантастически богатой элиты» — и персоналом, который вился вокруг них. Эти два мира всегда казались ему уморительными и гротескными.

«Однажды меня пригласили встретить Новый год в этом отеле. Новый, 2000 год. И тогда я захотел снять комедию об этом абсурдном и экзотическом мире. Саркастическую и грубоватую, но не лишенную снисходительности и сочувствия к героям», — рассказывал режиссер.

Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»
Дворец

Звездный каст

В швейцарских Альпах, где снимался «Дворец», собрались звезды мирового кино. Американец Микки Рурк, известный по фильмам «Город грехов» и «Баффало 66», сыграл финансового мошенника мистера Краша с несколькими пластическими операциями на лице, который носит нелепый парик и злоупотребляет загаром. Француженка Фанни Ардан («Прекрасная эпоха», «Молодые любовники», «8 женщин») исполнила роль гламурной дамы с собачкой, которая любит танцевать под песню Mambo № 5 и кормит чихуахуа икрой.

Португалец Жоакин де Алмейда («Форсаж-5») стал пластическим хирургом, который не только переделал лица многих гостей отеля, но и активно заменял ветеринара и врачей разного профиля в этих предновогодних приключениях. Немец Оливер Мазуччи (сериал «Тьма») воплотил на экране вежливого управляющего, чем-то напоминающего месье Густава из «Отеля “Гранд Будапешт”». Англичанин Джон Клиз, знакомый зрителям как участник комик-группы «Монти Пайтон» и Почти Безголовый Ник «Гарри Поттера», появился в роли богатого мужчины, который заказывает в отель пингвина для своей жены. Итальянец Лука Барбарески сыграл порноактера по прозвищу Бонго.

Кроме того, в фильме снялись и россияне Александр Петров («Полицейский с Рублевки»), Антон Пампушный и даже участница ТВ-шоу «Дом-2» Марина Страхова.

«То, что я попал в проект Романа Полански, – настоящий подарок. Мы оказались в каком-то смысле «одной крови», потому что он относится к кино как к чуду. Ему скоро 90 лет, а он как ребенок реагирует на кино, придумывает его. Полански не просто снимает фильмы с невероятным профессионализмом — у него не просто талант от Бога, он в каждую деталь вносит то, что мне кажется самым важным в кино, – элемент чуда. Ведь если нет чуда, нет кино», — поделился Александр Петров.

Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»
Дворец

Черный юмор

«Дворец» — это черная комедия в духе «Треугольника печали» Рубена Эстлунда и сериала «Белый лотос». Эта в некотором роде абсурдистская картина разговаривает со зрителями на острые социальные темы вроде влияния богатства и власти на людей. В то же время по отелю бегает пингвинчик, постоялица с собачкой падает в обморок при виде собачьих экскрементов, а сантехник, который выглядит как типичный актер из какого-нибудь фильма для взрослых, приносит в ванную гостьи отеля травку (искусственный газон). Все это смотрится дерзко, эксцентрично и очень по-хулигански! Кажется, именно за эту смелость фильму Полански прилетело 0% на Rotten Tomatoes.

Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец»
Дворец

Кричащие нулевые

Картина снята в гламурной и нарочито вульгарной эстетике нулевых с яркой контрастностью и высокой освещенностью кадра. За костюмы у Полански отвечал Карло Поджиоли, который работал с Федерико Феллини и Паоло Соррентино. И кажется, интеллигентно-сдержанный Поджиоли здесь оторвался по полной, когда наряжал своих героев в розовые боа, леопардовый принт и длинные шубы. А еще стразы, навязчивые лого брендов и металлику.

Ольга Корф
Ольга Корф
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