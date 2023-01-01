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Дворец
Дворец, 2023: актеры и роли
The Palace
Дворец
2023 / Италия / Швейцария / Франция / Польша
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5.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Дворец, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Джон Клиз
John Cleese
Оливер Мазуччи
Oliver Masucci
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Виктор Добронравов
Александр Петров
Alexander Petrov
Фанни Ардан
Fanny Ardant
Фортунато Серлино
Fortunato Cerlino
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