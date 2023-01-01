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Дворец Дворец
Киноафиша Фильмы Дворец Дворец, 2023: актеры и роли
The Palace Дворец 2023 / Италия / Швейцария / Франция / Польша
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Дворец, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Джон Клиз Джон Клиз John Cleese Оливер Мазуччи Оливер Мазуччи Oliver Masucci Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Виктор Добронравов Виктор Добронравов Александр Петров Александр Петров Alexander Petrov Фанни Ардан Фанни Ардан Fanny Ardant Фортунато Серлино Фортунато Серлино Fortunato Cerlino
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