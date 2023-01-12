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Poster of The Palace
5.7
The Palace - Trailer
Kinoafisha Films The Palace
5.7

The Palace

, 2023
The Palace
Italy, Switzerland, France, Poland / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Palace
5.7
The Palace - Trailer
The Palace  Trailer

Synopsis

A drama set on New Year's Eve 1999 in a luxurious Swiss hotel where the lives of hotel workers and various guests get intertwined.

Cast

Mickey Rourke
Mickey Rourke
Bill Crush
John Cleese
John Cleese
Arthur William Dallas III
Oliver Masucci
Oliver Masucci
Hansueli
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
Dr. Lima
Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Fanny Ardant
Fanny Ardant
The Marquise
Fortunato Cerlino
Fortunato Cerlino
Tonino
Bronwyn James
Bronwyn James
Magnolia
Luca Barbareschi
Bongo
Milan Peschel
Milan Peschel
Caspar Tell
Luisiana Kornuta Steffen
Mrs. Lima
Director Roman Polanski
Writer Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski, Roman Polanski
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Switzerland / France / Poland
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2023
Online premiere 28 September 2023
World premiere 12 January 2023
Release date
23 November 2023 Russia 18+
23 November 2023 Azerbaijan
23 November 2023 Bulgaria
21 December 2023 Czechia 12+
29 December 2023 Estonia
15 May 2024 France
18 January 2024 Germany
12 January 2023 Italy
30 November 2023 Kazakhstan 18+
23 November 2023 Kyrgyzstan
29 December 2023 Latvia N16
29 December 2023 Lithuania
23 November 2023 Moldova
7 March 2024 Montenegro
3 November 2023 Poland
24 February 2024 Serbia
26 April 2024 Spain
29 December 2023 Sweden
23 November 2023 Tajikistan
30 November 2023 Uzbekistan 18+
Budget €21,000,000
Worldwide Gross $972,161
Production Eliseo Entertainment, Rai Cinema, CAB Productions
Also known as
The Palace, Mallon Palace, O Hotel Palace, Palace Hotel, Palee, Дворец, Дворецът, Палац, 宮殿大飯店, 瑞士华庭, 瑞士大酒店, Палас-отель, Der Palast

Film rating

5.7
Rate 43 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3505 In the Drama genre  1289 In films of Italy  50 In films of Switzerland  10 In films of France  247 In films of Poland  8 In films of 2023  224
Updated 21 February 2026

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