A drama set on New Year's Eve 1999 in a luxurious Swiss hotel where the lives of hotel workers and various guests get intertwined.
|23 November 2023
|Russia
|18+
|23 November 2023
|Azerbaijan
|23 November 2023
|Bulgaria
|21 December 2023
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|12+
|29 December 2023
|Estonia
|15 May 2024
|France
|18 January 2024
|Germany
|12 January 2023
|Italy
|30 November 2023
|Kazakhstan
|18+
|23 November 2023
|Kyrgyzstan
|29 December 2023
|Latvia
|N16
|29 December 2023
|Lithuania
|23 November 2023
|Moldova
|7 March 2024
|Montenegro
|3 November 2023
|Poland
|24 February 2024
|Serbia
|26 April 2024
|Spain
|29 December 2023
|Sweden
|23 November 2023
|Tajikistan
|30 November 2023
|Uzbekistan
|18+