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Киноафиша Новости Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец»

Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец»

2 ноября 2023 13:17
Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец»

В ролике появляются Микки Рурк в парике, пингвин и Александр Петров.

Прокатная компания «Про:взгляд» представила локализованный трейлер нового фильма Романа Поланского «Дворец», одну из ролей в котором сыграл звезда российского кино Александр Петров. Мировая премьера фильма состоялась ранее в этом году на Венецианском кинофестивале, а в российских кинотеатрах он появится 23 ноября.

Действие развернется в шикарном отеле, расположенном среди живописных швейцарских гор. Туда съезжаются колоритные и эксцентричные миллионеры со всего мира, чтобы встретить новый 2000 год и, соответственно, новое тысячелетие. В эту ночь богатые постояльцы и работники отеля переживут массу комичных и трагикомичных происшествий.

В обширный актерский состав картины вошли Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, Джон Клиз, Милан Пешель, Жоакин де Алмейда, Фортунато Серлино и другие. Кроме Петрова, в фильме сыграл еще один российский актер — Антон Пампушный.

Сценарий «Дворца» Полански написал вместе со своим давним соратником Ежи Сколимовским («Нож в воде»). Автором саундтрека является известный композитор Александр Деспла («Город астероидов», «Форма воды», «Офицер и шпион»).

Фото: Eliseo Entertainment
Елена Королева
Елена Королева
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