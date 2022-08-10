Эксцентричный режиссер превращает съемки нового фильма в настоящий ужас. Он буквально выходит из-под контроля: кричит на операторов, унижает и бьет актеров, а каждая сцена обрастает бесконечным количеством дублей. Для него это проект всей жизни, для остальных — очередной посредственный зомби-хоррор. Чтобы придать происходящему реалистичности и помочь актерам испытать реальный страх, режиссер выпускает на свободу настоящих живых мертвецов. Теперь и без того тяжелые съемки превращаются в…
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