Фильмы
Убойный монтаж
Трейлеры фильма «Убойный монтаж»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
