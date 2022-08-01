«Убойный монтаж»: Рецензия Киноафиши

Эксцентричный режиссер превращает съемки нового фильма в настоящий ужас. Он буквально выходит из-под контроля: кричит на операторов, унижает и бьет актеров, а каждая сцена обрастает бесконечным количеством дублей. Для него это проект всей жизни, для остальных — очередной посредственный зомби-хоррор. Чтобы придать происходящему реалистичности и помочь актерам испытать реальный страх, режиссер выпускает на свободу настоящих живых мертвецов. Теперь и без того тяжелые съемки превращаются в игру на выживание.

К сожалению, дальше будут спойлеры, если вы, конечно, не знакомы с оригинальным японским фильмом «Зомби одним планом!». По-другому о нем невозможно рассказать, ведь «Убойный монтаж» — буквально не то, чем хочет казаться. Синопсис рисует хоррор-комедию в духе «Зомби по имени Шон», полную французского юмора. Первые полчаса нас никто в этом не будет разубеждать. Здесь мы увидим подозрительную картину, которая длится около получаса и снята одним дублем в стиле мокьюментари. Большая часть сцен выглядит неестественно и походит на фильмы, снятые для самых темных углов стримингов. Происходящему почти невозможно найти объяснение, как вдруг на экране появляются небольшие титры — и закадровая фраза «Снято!». Сюжет переносит нас на месяц назад, ведь все это оказывается лишь прелюдией.

«Убойный монтаж» — это фильм о фильме внутри фильма. Дальше мы окунемся в процесс самих съемок. К главному герою обращается новый японский стриминг и предлагает взяться за создание хоррора. Картина должна быть снята одним дублем и транслироваться в прямом эфире. Именно за изнанкой создания и съемочного процесса нам предстоит наблюдать почти весь фильм. Не по плану здесь пошло все и даже чуточку больше. Японские заказчики абсолютно не понимают реалии французского рынка и настаивают на странных условиях, актеры как будто решили испытать нервы режиссера на прочность, оборудование выходит из строя, а менять сценарий приходится буквально на ходу.

Убойный монтаж

Если сам «фильм о зомби» вызывает недоумение в самом начале, то закулисью съемочного процесса удается превратить картину в смешную комедию. Почти все странности и ляпы встают на свои места, обретая недостающий контекст. В первые 30 минут буквально влюбляешься и надеешься, что в финале тебе еще раз их повторят. Теперь это не просто странное мокьюментари с плохим гримом, а выстраданные шедевры, собранные из подручных материалов и скрепленные любовью. Лучше всего это позволяет прочувствовать трогательный финал, где мы наблюдаем, как команда смогла сплотиться и отыскать решение очередной проблемы.

Помогает фильму и довольно личная история режиссера. Параллельно схемкам он пытается найти общий язык с дочерью и заслужить ее уважение. К этому подключается и его жена, бывшая актриса, оставившая карьеру в прошлом из-за своих вспышек гнева. Ему сопереживаешь и надеешься, что, разобравшись с безумием съемочной площадки, получится наладить и семейную жизнь. Возможно, чуть подкачала ирония над жанром зомби-хоррора, но и здесь будет парочка смешных моментов. Просто хотелось чуть больше остроты и тонкости, которая сосредоточилась на изнанке кино.

Убойный монтаж

«Убойный монтаж» может легко обмануть ваши ожидания. Забудьте о мертвецах и даже намеках на комедийный хоррор. Это кино — обманка, лучшая часть которой прячется от зрителя за трейлером и типичным для жанра постером. Главное здесь — съемки и оставшийся после них ураган. Это очень смешно и трогательно, а парочку раз даже гениально. И пускай идея выглядит на бумаге чистым безумием, ей получается сработать уже второй раз — в виде французского ремейка.