Невидимая жизнь Эвридики, 2019

Действие ленты происходит в Рио-де-Жанейро в 50-х годах 20-го века. Эвридика и ее сестра Гида надеются когда-нибудь переехать в Европу. У каждой из них свои цели. Для Эвридики важна музыка, поэтому она собирается стать пианисткой. А Гида просто жаждет быть свободной. Но ни одной из сестер не удастся воплотить свои мечты в жизнь. Отец разделит их, ведь у него свои представления о том, какой должна быть жизнь дочерей.
Рио де Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о жизни в Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, Гида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи…