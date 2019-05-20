Невидимая жизнь Эвридики, 2019

Действие ленты происходит в Рио-де-Жанейро в 50-х годах 20-го века. Эвридика и ее сестра Гида надеются когда-нибудь переехать в Европу. У каждой из них свои цели. Для Эвридики важна музыка, поэтому она собирается стать пианисткой. А Гида просто жаждет быть свободной. Но ни одной из сестер не удастся воплотить свои мечты в жизнь. Отец разделит их, ведь у него свои представления о том, какой должна быть жизнь дочерей.