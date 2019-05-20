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Невидимая жизнь Эвридики Невидимая жизнь Эвридики
Киноафиша Фильмы Невидимая жизнь Эвридики
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / The Invisible Life of Eurídice Gusmão

Невидимая жизнь Эвридики, 2019

2019 / Бразилия / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие ленты происходит в Рио-де-Жанейро в 50-х годах 20-го века. Эвридика и ее сестра Гида надеются когда-нибудь переехать в Европу. У каждой из них свои цели. Для Эвридики важна музыка, поэтому она собирается стать пианисткой. А Гида просто жаждет быть свободной. Но ни одной из сестер не удастся воплотить свои мечты в жизнь. Отец разделит их, ведь у него свои представления о том, какой должна быть жизнь дочерей.

  • Фильм основан на романе Марты Батальи с одноименным названием. Книга бразильской писательницы увидела свет в 2016 году, а затем была переведена на 11 языков. Марта сама выросла в Рио-де-Жанейро и хорошо знает о том, какой патриархальной была жизнь в 50-х годах.
  • Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд».
  • В 2020 году эту картину собирались выдвинуть от Бразилии на соискание Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
  • Имя главной героини является отсылкой к античному мифу. Там Эвридика была лишь незначительным персонажем, музой главного героя. В этой ленте героиня живет в тени, сначала под властью отца, затем – мужа. Но здесь она обладает музыкальным даром, которого была лишена ее предшественница из мифов.

Рио де Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о жизни в Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, Гида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи…

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 20 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Карим Айнуз
Карим Айнуз
В ролях
Фернанда Монтенегро
Фернанда Монтенегро
Карол Дуарте
Карол Дуарте
Грегориу Дювивьер
Грегориу Дювивьер
Кристина Перейра
Кристина Перейра
Флавио Баураки
Флавио Баураки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимая жизнь Эвридики 7 постеров
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Невидимая жизнь Эвридики смотреть онлайн

Невидимая жизнь Эвридики
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Один из главных хитов нынешнего «Послания к человеку» – «Невидимая жизнь Эвридики», победившая в каннском конкурсе «Особый взгляд». Бразильская история о двух разлученных сестрах стартует в начале 1950-х, но в ее актуальности не может быть никаких сомнений. Гвида и Эвридика – молоды и прекрасны. Сестрам около двадцати, они все еще живут в Рио с родителями, но надеются на насыщенную и яркую жизнь. Пока Гвида сходит с ума от ушлого моряка-грека…
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24 мая 2019 22:43
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