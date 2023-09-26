Объявлена первая часть московской программы фестиваля КАРО.Арт

Российский фестиваль КАРО.Арт, посвященный проектам авторского кинематографа и киноклассике, огласил первую часть своей программы, которая будет показана с 10 по 15 октября в Большом зале московского кинотеатра «Октябрь». Откроет смотр номинированная на «Золотую пальмовую ветвь» драма с Изабеллой Росселлини и Джошем О’Коннором в главных ролях «Химера», снятая итальянской постановщицей Аличе Рорвахер. В центре сюжета — археолог, погрузившийся в подпольный мир украденных артефактов. Показ состоится 10 октября в 20:00, а после пройдет обсуждение с киноведом Всеволодом Коршуновым.

11 октября в 20:00 можно будет посмотреть короткометражки от ярчайших представителей независимого кино — группы Shortparis. Состоится демонстрация работ всех периодов команды. После сеанса состоится дискуссия с лидером группы Николаем Комягиным и перкуссионистом Данилом Холодковым.

На следующий день, 12 октября в 19:30, пройдет сеанс сюрреалистической драмы Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Фильм повествует о молодой актрисе, попавшей в яркий болливудский фильм. В обсуждении примет участие сам режиссер, а также куратор смотра Сергей Дешин.

13 октября пройдут показы сразу двух картин. В 19:30 будет представлен французский драматический триллер «Анатомия падения», в этом году завоевавший в Каннах «Золотую пальмовую ветвь», а в 23:30 состоится сеанс великой ленты Белы Тарра «Сатанинское танго».

14 октября будут показаны «Долина Авраама» португальского классика Мануэла ди Оливейры (14:00); сборник короткометражек «Возвращение к разуму», собранный к 100-летнему юбилею классического фильма Мана Рэя «Возвращение к смыслу» (18:00); черная комедия «В паутине» от корейца Кима Чжи-уна (20:30); фильм якутского инди-режиссера Прокопия Бурцева «Лови ночь» (23:30).

15 октября в 17:00 пройдет показ моноспектакля Александра Петрова «Планета Максимус». Актер представит свой проект лично. Закроет же московскую программу КАРО.Арт (19:30) фильм-фэнтези Александра Сокурова «Сказка». После этого состоится встреча с самим кинематографистом.

Полная программа киносмотра будет объявлена немного позднее, а дальше (с 19 по 22 октября) фестиваль перенесется в сеть кинотеатров «КАРО» в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.