Смерть шейха, 2017

Голливуд, 1926 год. Рудольф Валентино, кинозвезда немого экрана и первый секс-символ Голливуда, находясь на самой вершине карьеры, представляет свой новый фильм «Сын Шейха» в Нью-Йорке. После премьеры, брошенный женой и друзьями, Валентино теряет сознание в номере гостиницы, сраженный сильным приступом боли в животе. Валентино погружается в кому. Блуждая в глубинах своего подсознания, он видит всю свою жизнь как кино в таинственном пустом кинотеатре — магическом портале между жизнью и смертью, реальностью и иллюзией.