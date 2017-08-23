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Смерть шейха
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Silent Life

Смерть шейха, 2017

2017 / США
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О фильме

Голливуд, 1926 год. Рудольф Валентино, кинозвезда немого экрана и первый секс-символ Голливуда, находясь на самой вершине карьеры, представляет свой новый фильм «Сын Шейха» в Нью-Йорке. После премьеры, брошенный женой и друзьями, Валентино теряет сознание в номере гостиницы, сраженный сильным приступом боли в животе. Валентино погружается в кому. Блуждая в глубинах своего подсознания, он видит всю свою жизнь как кино в таинственном пустом кинотеатре — магическом портале между жизнью и смертью, реальностью и иллюзией.

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Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 августа 2017
Режиссер
Владислав Козлов
В ролях
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Франко Неро
Франко Неро
Терри Мур
Монте Маркэм
Джек Осборн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смерть шейха 1 постер
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