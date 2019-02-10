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Постер фильма Hellhole
5.2
Hellhole - Трейлер
Киноафиша Фильмы Hellhole
5.2

Hellhole

, 2019
Hellhole
Бельгия, Нидерланды / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Hellhole
5.2
Hellhole - Трейлер
Hellhole  Трейлер

В ролях

Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Alba
Хамза Беларби
Mehdi
Вилли Томас
Wannes
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Samira
Amine Benhilal
Ahmed
Кристоф Коэнен
Кристоф Коэнен
Мике Де Грооте
Els
Джероен Ван дер Вен
Boris
Режиссер Бас Девос
Сценарист Бас Девос
Композитор James Kirby
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Дата выхода
20 марта 2019 Бельгия
28 марта 2019 Гонконг
Производство Minds Meet
Другие названия
Hellhole, 下一站，地狱, 恐懼吞噬城市

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Hellhole - Трейлер
Hellhole Трейлер
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