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5.2
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Фильмы
Hellhole
5.2
Hellhole
, 2019
Hellhole
Бельгия, Нидерланды / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Места съёмок
5.2
Hellhole
Трейлер
Трейлер
В ролях
Альба Рорвахер
Alba
Хамза Беларби
Mehdi
Вилли Томас
Wannes
Лубна Азабаль
Samira
Amine Benhilal
Ahmed
Кристоф Коэнен
Мике Де Грооте
Els
Джероен Ван дер Вен
Boris
Режиссер
Бас Девос
Сценарист
Бас Девос
Композитор
James Kirby
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия / Нидерланды
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2019
Премьера в мире
10 февраля 2019
Дата выхода
20 марта 2019
Бельгия
28 марта 2019
Гонконг
Производство
Minds Meet
Другие названия
Hellhole, 下一站，地狱, 恐懼吞噬城市
Еще
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
13
голосов
5.3
IMDb
Трейлеры фильма
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Hellhole
Трейлер
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