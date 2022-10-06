«Пассажиры ночи»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня Элизабет переживает развод и пытается заботиться о сыне и дочери. Она начинает работать на ночном радиошоу и во время одного из эфиров знакомится с юной Талулой. Эта встреча полностью изменит жизнь Элизабет и ее семьи.

Новый фильм французского режиссера Микаэля Херса («Новая жизнь Аманды») с Берлинале 2022 года – ностальгическое письмо о любви к Парижу 80-х, в котором он рос. Кино начинается с празднования победы Франсуа Миттерана на выборах – он стал президентом в мае 1981-го. Париж гуляет всю ночь, и герои картины – Элизабет (Шарлотта Гeнcбур), ее муж и дети-подростки Матиас и Джудит – присоединяются к воодушевленной толпе. Режиссер чередует сцены со счастливой семьей с документальными кадрами, наполненными теплым желтым светом, которые были сняты на зернистую пленку. Этот прием Херс использует на протяжении всего фильма. Семья Элизабет переезжает в новую квартиру. Кажется, что у героев все будет хорошо, но спустя три года их жизнь кардинально изменится.

«Пассажиры ночи» концентрируются на истории семьи Элизабет. События начинаются в 1981 году, когда Миттеран стал президентом, и заканчиваются в 1988-м, когда он ушел с поста. Эти семь лет из жизни героев можно условно разделить три периода: вера в лучшее будущее, кризис и обретение счастья.

Пассажиры ночи

В 1984 году у Элизабет разбились все надежды на лучшую жизнь – она переживает тяжелую личную драму. Героиню оставил муж, и процесс развода доводит женщину до депрессии и эмоционального истощения. Элизабет беспрерывно курит, мучается бессонницей и в четыре часа утра слушает передачу «Пассажиры ночи», в которой герои делятся своими непростыми личными историями. Героиня чувствует себя бесполезной и в одиночестве с утра до вечера бродит по городу в поисках смысла жизни. Элизабет не может принять, что муж ушел навсегда и по ночам оставляет ему многочисленные сообщения на автоответчике. О том, что она лечилась от рака груди, когда была замужем, мы узнаем только в середине фильма. Эта хрупкая женщина смогла выдержать столько боли ради семьи, поэтому развод сломил ее.

Чтобы содержать себя и детей-подростков, Элизабет устраивается работать на ночное радиошоу «Пассажиры ночи». Несмотря на то что ей платят копейки, героиня любит свое дело, и оно становится для нее своеобразной терапией. Общаясь с героями программы перед эфиром она освобождается от груза собственных проблем. Ее босс – ведущая «Пассажиров ночи» Ванда (Эммануэль Беар), которая неизменно одевается в строгие мужские костюмы и собирает волосы в тугой пучок, на первый взгляд кажется непробиваемой, но на собеседовании она сразу поняла, что Элизабет нужна помощь, и спасла ее от отчаяния.

Пассажиры ночи

Однажды на передачу приходит 18-летняя Талула (Ноэ Абита) – в кожаной куртке, с растрепанными волосами и потекшими смоки, а в ее глазах затаилась вселенская грусть. Несмотря на то что девушка одевается в стиле между гранжем и панком, путешествует одна по всей стране, ночуя в отелях и ночлежках, в глубине души она – потерянный ребенок, которого не любили. После эфира Элизабет видит, что Талула осталась ночевать на улице, и решает на время приютить девушку.

Сын Элизабет Матиас, начинающий поэт, с первого взгляда и без памяти влюбляется в Талулу. Позже он предложит девушке остаться навсегда, и та расплачется, потому что давно перестала верить в человеческую доброту. Сестра Матиаса Джудит, мечтающая стать политиком, когда вырастет, сначала недолюбливает Талулу, но потом проникается к ней сочувствием. Элизабет же называет девушку «птичкой» и заботится о ней как о дочери, хоть та вскоре и выпорхнет из гнезда.

Пассажиры ночи

Третья часть фильма посвящена постепенному выходу героев из кризиса. Элизабет работает на двух работах – на радио и в библиотеке – и на второй знакомится с достойным мужчиной. Матиас и Джудит повзрослели и съехали, но их отношения с мамой стали намного теплее. Талула борется с зависимостью и старается наладить свою жизнь. Невзирая на свое проблемное поведение, девушка помогла Элизабет и ее семье. Женщина впервые с момента разрыва с кем-то поговорила о том, что все еще не может отпустить мужа, и ей стало легче, а Матиас начал писать стихи, вдохновляясь своей влюбленностью.

Действие фильма развивается неспешно, под популярные в то время песни во Франции, позволяя зрителю смаковать ламповую атмосферу Парижа 80-х – и в этом все очарование «Пассажиров ночи». Херс в своей картине часто показывает рассветы и закаты, в том числе архивную хронику. Создается ощущение, что вы просыпаетесь и засыпаете вместе с героями. Все важные события в фильме случаются именно ночью – собеседование на радио, встреча с Талулой и судьбоносное свидание Элизабет с мужчиной, который любит и принимает ее полностью. Самые трогательные и по-французски романтичные моменты в картине – сцены, в которых Матиас с Талулой смотрят на огни Парижа с крыши и едут вместе на мотоцикле по ночным улицам. Кажется, что они – одни в целом мире.

Пассажиры ночи

Картина Херса переполнена не только зачаровывающими видами Парижа в разное время суток, но и страстной любовью к французскому кинематографу 80-х, который его сформировал. В «Пассажиров ночи» режиссер вплетает отрывки из «Ночи полнолуния» Эрика Ромера, документального фильма про культового режиссера 70-х и 80-х Жака Риветта и кадры из его «Северного моста», цитата из которого «три раза – это судьба» точно описывает одну из сюжетных линий, ведь Талулу Элизабет встречает трижды.

Талула, как и сам режиссер, живет кино. Она смотрит много фильмов, когда на улице холодно, и говорит Матиасу, что это помогает ей забыться. Талула устраивается на работу в кинотеатр и в итоге начинает сниматься в массовке. Саморазрушительное поведение и зависимость героини отсылают к актрисе Паскаль Ожье, которая играла в «Ночи полнолуния» и в «Северном мосту». В 25 лет она умерла от передозировки. Первый фильм Талула и Матиас смотрят в кинотеатре. Позже известие о смерти актрисы шокирует героиню, и она попытается все исправить.

Пассажиры ночи

«Пассажиры ночи» – обнадеживающее кино о том, что после самой темной ночи наступает рассвет.

Ближе к финалу Элизабет, ее дети и Талула танцуют и обнимаются под песню Джо Дассена Et si tu n'existais pas, и это настоящая семейная идиллия. «Пассажиры ночи» – тончайшее французское кино, сотканное из ностальгии и любви, которое поселится в вашем сердце навсегда.