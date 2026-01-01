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Фильмография
Лоран Пуатрено
Laurent Poitrenaux
Киноафиша
Персоны
Лоран Пуатрено
Лоран Пуатрено
Laurent Poitrenaux
Дата рождения
18 марта 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Лорана Пуатрено
Родился в 1967 году. Вьерзон, Франция.
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