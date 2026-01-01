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Лоран Пуатрено
Лоран Пуатрено Laurent Poitrenaux
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Лоран Пуатрено

Laurent Poitrenaux

Дата рождения
18 марта 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Лорана Пуатрено

Родился в 1967 году. Вьерзон, Франция.

Популярные фильмы

Пассажиры ночи 6.6
Пассажиры ночи (2022)
В постели с Викторией 6.4
В постели с Викторией (2016)
Повар для президента 6.4
Повар для президента (2012)

Фильмография Лорана Пуатрено

Мегрэ и убийство в высшем обществе 6
Мегрэ и убийство в высшем обществе Maigret et le mort amoureux
криминал, драма, детектив 2026, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Билеты
Дождь из мужчин 5.6
Дождь из мужчин Iris et les hommes
комедия, драма 2023, Франция
Смотреть трейлер
Пассажиры ночи 6.6
Пассажиры ночи Les passagers de la nuit
драма 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Гора 6.1
Гора La montagne
приключения, драма, фэнтези 2022, Франция / США
Второй Шанс 5.5
Второй Шанс Le processus de paix
комедия, драма, мелодрама 2022, Франция
НЛО
НЛО
комедия, фантастика 2021, Франция
Под чужим именем 6.4
Под чужим именем La place d'une autre
драма 2021, Франция
Обещания 6.4
Обещания Les promesses
драма 2021, Франция
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