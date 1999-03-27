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Ноэ Абита
Noée Abita
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Персоны
Ноэ Абита
Ноэ Абита
Noée Abita
Дата рождения
27 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Биография Ноэ Абиты
Родилась 1999 году. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
6.9
Непотопляемые
(2018)
6.9
Начало
(2018)
6.8
Роман о Джиме
(2024)
Фильмография Ноэ Абиты
6.7
Свадьба со вкусом апельсина
Mariage au goût d'orange
драма
2026, Франция
Мертёй
драма, исторический
2025, Франция
6.1
Убийственная вечеринка
Classe moyenne
комедия
2025, Франция
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6.1
Моё лето с Ирэн
Quell'estate con Irène
драма
2024, Франция / Италия
6.8
Роман о Джиме
Le roman de Jim
комедия, драма
2024, Франция
6.6
Пассажиры ночи
Les passagers de la nuit
драма
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Пять дьяволов
Les cinq diables
комедия, драма, фэнтези
2022, Франция
6.6
Слалом
Slalom
драма
2020, Бельгия / Франция
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