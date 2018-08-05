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Genèse

Начало, 2018

2018 / Канада
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15 голосов
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О фильме

6-летний Гийом учится в закрытой школе для мальчиков, по ночам читает Сэлинджера, а на уроках артистично пародирует своих учителей и одноклассников. Он молодой бунтарь и чувствует себя одиноко везде, где действует закон большинства. Его лучший друг Николас — местный ловелас, избалованный женским вниманием и не распознающий знаки подлинного чувства. Шарлотта — сестра Гийома — вроде бы идеально вписана в социальную среду, но теряет себя после того, как ее бойфренд предлагает открытые отношения. Второй фильм Филиппа Лесажа — проникновенный портрет трех миллениалов, тонко исследующий чувствительность, сексуальность и беззащитность перед миром, частью которого им предстоит стать. Премьера картины состоялась на 71-м кинофестивале в Локарно.

7.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 5 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Филипп Лесаж
В ролях
Ноэ Абита
Ноэ Абита
Поль Амарани
Марк Бопре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Начало 2 постера
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