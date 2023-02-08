Мнения критиков о фильме «Супер Майк: Последний танец» разделились

Триквел получился более романтичным, чем предшественники, но это понравилось не всем.

До премьеры «Супер Майка: Последний танец» осталось всего пара дней, поэтому в сети уже появились первые рецензии. Фильм был встречен неоднозначно — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от критиков сейчас составляет 60% при 42 отзывах. Для сравнения, у оригинала одиннадцатилетней давности — 78%, а у сиквела 2015 года — 65%. Многие критики сетуют на неуместный крен в сторону романтики, а также на неестественность истории, а среди плюсов специалисты отличают не растерявшего танцевальных навыков Ченнинга Татума.

Ниже приведены выдержки из рецензий:

Питер Грей, The AU Review:

«В триквеле все еще ощущается юношеская энергетика, которая двигала предыдущими фильмами, но теперь в истории преобладает романтическая зрелость».

Кэти Уолш, Tribune News Service:

«В завершении трилогии режиссер Стивен Содерберг и Татум попытались поиграться с ожиданиями аудитории, что привело к разочаровывающим результатам. Тут есть светлые пятна, но фильму не хватает той энергии, благодаря которой первые две части получились такими интересными».

Брайан Эггерт, Deep Focus:

«Умный, сексуальный и по-настоящему романтический фильм, который не столько о мужчине-стриптизере, сколько о танцах, способных объединять людей».

Робби Коллин, Daily Telegraph:

«Последнему танцу» не хватает глубины и выдержки оригинального «Супер Майка» и той феерии, показанной в сиквеле, но это все равно достаточно респектабельное кино».

Кларисса Лоури, Independent:

«Супер Майк: Последний танец», безусловно, привлекает внимание из-за вернувшегося в режиссерское кресло Стивена Содерберга, но фильм неимоверно бесцельный по сравнению с предшественниками».

Ричард Ропер, Chicago Sun-Times:

«Безусловно, это самая нелепая часть трилогии и один из самых странных фильмов, которые я видел за последнее время. К сожалению, не в смысле «настолько плохо, что хорошо».

Кэрин Джеймс, BBC.com:

«Этот проходной фильм доказывает, что Татум все еще способен показывать отличные движения, но даже Майк, каким бы «суперским» он ни был, не может танцевать вечно».

«Супер Майк: Последний танец» стартует в кинотеатрах уже 10 февраля.