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Бодом Бодом
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Bodom

Бодом, 2016

2016 / Финляндия / Эстония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Фильм ужасов, основанный на реальных событиях. Наихудший кошмар имел место на озере Бодом в 1960 году, когда четверо подростков были убиты во время сна в своей палатке. Шли годы, и нераскрытые тайны превратились в городские легенды, жуткие истории у костра, которые передавались из поколения в поколение. В наши дни группа подростков приезжает в тот же лагерь, надеясь раскрыть убийство путем его поминутной реконструкции. Но когда наступает ночь, выясняется, что не все здесь настроены просто поиграть в детективов. Сегодня... девочки сыграют против мальчиков.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 18 июля 2017
Премьера в мире 19 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Танели Мустонен
Танели Мустонен
В ролях
Мимоса Вилламо
Макаэль Габриэль
Нелли Хирст-Гее
Сантери Мантюла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бодом 2 постера
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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