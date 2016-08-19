Бодом, 2016

Фильм ужасов, основанный на реальных событиях. Наихудший кошмар имел место на озере Бодом в 1960 году, когда четверо подростков были убиты во время сна в своей палатке. Шли годы, и нераскрытые тайны превратились в городские легенды, жуткие истории у костра, которые передавались из поколения в поколение. В наши дни группа подростков приезжает в тот же лагерь, надеясь раскрыть убийство путем его поминутной реконструкции. Но когда наступает ночь, выясняется, что не все здесь настроены просто поиграть в детективов. Сегодня... девочки сыграют против мальчиков.