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Барбара Мартен

Barbara Marten
Барбара Мартен
Барбара Мартен Barbara Marten
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Дата рождения
3 января 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Барбары Мартен

Родилась 3 января 1947 года. Лидс, Англия.

Фильмография Барбары Мартен
Близнец
Близнец
ужасы 2022, Финляндия
5.0
Няня
Няня
ужасы, драма 2020, США
3.0
Гамлет
Гамлет
спектакль 2015, Великобритания
6.0
Globe: Генрих IV. Часть 2
Globe: Генрих IV. Часть 2
спектакль 182, Великобритания
0.0
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18 февраля 2022 17:23
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