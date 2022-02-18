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Барбара Мартен
Барбара Мартен
Barbara Marten
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Барбара Мартен
Barbara Marten
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Дата рождения
3 января 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Барбары Мартен
Родилась 3 января 1947 года. Лидс, Англия.
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Фильмография Барбары Мартен
Близнец
ужасы
2022, Финляндия
5.0
Няня
ужасы, драма
2020, США
3.0
Гамлет
спектакль
2015, Великобритания
6.0
Globe: Генрих IV. Часть 2
спектакль
182, Великобритания
0.0
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18 февраля 2022 17:23
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